Обявиха още изпълнители, които ще видим на SPICE Music Festival

© TECHNOTRONIC и MASTERBOY & Beatrix Delgado са новите изпълнители, които се присъединяват към програмата на SPICE Music Festival, който ще се проведе на 7, 8 и 9 август в Бургас.



И двете формации са добре познати на феновете на музиката от 90-те.



В началото на десетилетието белгийската денс група TECHNOTRONIC превзема всички партита и дискотеки по света с песента "Pump Up the Jam". Следват няколко успешни албума и още хитове ("Get Up (Before The Night Is Over", "This Beat Is Technotronic" и др.), които можете да чуете и днес на най-големите денс партита по света.



Освен тях, към тридневния музикален маратон в Бургас се присъединява и немската евроденс формация MASTERBOY & Beatrix Delgado. През 2020 г. музикантите празнуват 30 години на сцената и SPICE Music Festival става част от събития, с които групата ще отпразнува юбилея си. Хитовете им ще ни припомнят времето, когато танцувахме на "Feel The Heat Of The Night", "Dance To The Beat", "I Got To Give It Up", "Everybody Needs Somebody" и др.



За да ни върнат в незабравимата атмосфера на 90-те, в Бургас ще пристигнат и Bomfunk MC's, C+C Music Factory, Sonique, мамбо фурията Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип-хопъри C-Block, испанките Las Ketchup, с които ще пеем и танцуваме на вечния хит "Asereje", Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, който също ще видим за първи път на фестивална сцена у нас, Rozalla с "Everybody's free", италианската денс формацията Black Box, LayZee aka Mr.President ще ни върне в 1996 с "Coco Jamboo", британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената, Kosheen, Nana, Vengaboys и Double You.



А освен Антибиотика, в програмата на фестивала се включват и още български изпълнители - Братя Аргирови и АКАГА!



За съжаление, дамите от En Vogue отмениха всички свои участия в Европа през това лято, заради което няма да можем да ги видим в Бургас, но се надяваме да зарадват феновете си в България на следващото издание на SPICE Music Festival!



SPICE Music е фестивал за всички, които пораснаха през 90-те, колекционираха плакати, стикери и аудио касети. Припомнете си танците, с които превземахме дискотеките тогава, защото на Морската гара в Бургас ви очаква едно незабравимо изживяване - най-добрите хитове на живо, качествен звук, уникални визуални ефекти, много изненади и добро настроение. При това на метри от морето!



Билетите за трите фестивални дни остават на цена от 110 лв. до 15 юни 2020 и могат да бъдат закупени от EPAYGO и в офис мрежата на EasyPay в цялата страна. Следете фейсбук страницата, сайта на фестивала и ефира на радио Energy за актуална информация.



SPICE Music Festival се организира от "Културно-масова дейност" ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те, както и с подкрепата на Община Бургас.