По Черноморието днес ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.Облачността ще намалява и ще преобладава слънчево време. След обяд над планините и планинските райони в западната половина от страната облачността ще се увеличи и на места там ще има слаби превалявания. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 13°.Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.