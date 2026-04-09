Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, съобщиха от НИМХ. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През нощта ще преобладава ясно време, с временни увеличения на облачността, по-съществени след полунощ, но ще е почти без валежи. Вятърът временно ще отслабне, ще е слаб, в Дунавската равнина умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°.

Утре облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на много места с валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.