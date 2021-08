Очаква ви фест уикенд - хубава храна, литература, музика, островни приключения и скейт емоции

© Последните музикални емоции от Spice Music Fest едва са отминали, а ето че в Бургас се задава нова ударна вълна от хубави преживявания! И отново ще има за всекиго по нещо! Време е за Фест уикенд в Бургас!



Още днес, 10 август, на Пристанище Бургас започва STREET FOOD & ART FESTIVAL. Вкусни стрийт фууд приключения, кулинарни демонстрации, забавления за малки и големи, много музика и изненади очакват всички посетители в трите фестивални дни. Входът е свободен.



На 11 август Експо център "Флора“ ще се превърне в притегателен център за почитателите на хубавите книга. Там, на алеите пред центъра, до 15 август ще се проведе Изложението "С книга на плажа“. Всички четящи ще имат възможността да контактуват директно с представители на издателствата, а също и с някои от любимите си автори



Два дни по-късно, на 13 август, за 7-ма поредна година в Бургас ще стартира едно от най-големите скейт събития в Европа - Burgas Skate Open 2021. В него ще се включат майстори на дъската от България, Румъния, Сърбия, Гърция, Аржентина, Чехия, Колумбия и Израел. Освен атрактивните демонстрации и състезания, Burgas Skate Open ще включва още и експозиция на най-атрактивни фотоси от предишни издания на "Burgas Skate Оpen", в Галерия-музей "Георги Баев“ и кино вечер в Barabar.



В края на седмицата Бургас ще бъде домакин и на SOLAR Summer Festival! Програмата на грандиозното музикално събитие ще представи в зоната до Морска гара едни от най-популярните диджеи на световната сцена. В трите дни, от 13 до 15 август, ще чуем имена като Hot Since 82, Michael Bibi, Paco Osuna, Victor Calderone, Amelie Lens и Milo Spykers.



И хубавите неща не свършват дотук! След броени дни едно истинско бургаско бижу празнува! На 15 август Туристически комплекс "Остров Света Анастасия“ ще отбележи своя празник за поредна година. Предвидени са тридневни тържества, включващи празничен базар на изкуствата, голямо островно хоро, свободен достъп до фара, специално парти - Solar island, както и прекрасен концерт на Държавна опера-Бургас! Предвидени са и три специални курса на кораб "Анастасия“, който ще се отправи на едно пътешествие до Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“. Желаещите да пътуват могат да го направят на 14 август, събота, от 10.00, 13.30 и 17.00 часа. Отплаванията ще се извършват от "Магазия 1“. За повече информация и резервации: 0882 004 124.



Вижте къде ще е най-интересно в следващите няколко дни:



Фестивали:



Парк "Езеро", до Конна база



Фестивал на пясъчните скулптури



10-12 август



Пристанище Бургас, Морска гара



Street food & Art Festival



Вход: свободен



https://bit.ly/3wQS2wr



13-15 август



Пристанище Бургас, Морска гара



SOLAR Summer Festival



https://bit.ly/3ApsZTp



13-15 август



Burgas Skate Open 2021



https://bit.ly/3iuzAG2



11 - 15 август



Експозиционен център "Флора",



Изложение "С книга на плажа“



Вход: свободен



https://bit.ly/3Aq8ENX



Спортни събития



14 август /събота/



19:30 часа



стадион "Лазур“



Мач от петия кръг във Втора футболна лига между "Нефтохимик“ и "Добруджа“ Добрич



14 - 15 август /събота - неделя/



спортна зала "Нефтохимик“, ж.к. "Лазур"



Турнир по тенис на маса за хора с увреждания-ветерани



Културна програма



13 август /петък/



Празник на о-в "Св. Анастасия“



10:30 часа - 19:00 часа - Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения



11:00 часа - 18:30 часа - Достъп на посетители до фара



Кораб "Анастасия“ ще отплава за Острова от "Магазия 1“ в 10:00; 11:30; 13:30; 15:00 и 17:00 часа



18:30 часа



Дом на писателя, ул. "Вола“ № 1



Премиера – "В градините на Богородица"



Литературно пътешествие с Мариана Праматарова из манастирите с името на Божията майка у нас и на Балканите



20:00 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



"Най-доброто от Пощенска кутия за приказки"



Истории ще четат за вас Пламен Манасиев, Ваня Щерева, Димитър Калбуров, Любен Дилов-син, Гери Турийска, Стефания Кочева, Мая Бежанска и Цветелина Цветкова.



Билети: http://www.ticketportal.bg/predstavenie_javisko_view.asp…



Вратите отварят в 19:00 часа



20:30 часа



Експозиционен център "Флора", Приморски парк



КУПОН НА ФЛОРАТА'21



Оперен концерт "Наздравица"



В програмата: Йохан Щраус, В.А. Моцарт, ГаетаноДоницети, Жорж Бизе, Александър Бородин, Дж. Верди.



20:30 часа



Открита сцена "Охлюва“, Приморски парк



Вечери на руското кино



"Кавказка пленница или новите приключения на Шурик"



Режисьор: Леонид Гайдай



22:00 часа



TAXOMA & DA HOMIES live



Barabar



22:00 часа



Friday The 13th with Emil Prize



HashtagPAVILION



14 август /събота/



Празник на о-в "Св. Анастасия“



10:30 часа - 19:00 часа - Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения.



14:00 часа - 20:00 часа - SOLAR Island 2021



Билети:



https://epaygo.bg/2820484661



https://ticketstation.bg/solar-summer-festival



10:30 часа – 14:30 часа



Галерия "Георги Баев“, бул. "Демокрация“ № 6



Зала 2, ет. 1



Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев



Телефон за контакт: 0887882890



18:00 часа



Експозиционен център "Флора", Приморски парк



Държавен куклен театър представя: "Часът на куклите“



"АЛАДИН“ - гостува театър "Аладин“, София



Билети: на място



18:00 часа



Приморски парк, до Експозиционен център "Флора“



Концерт"Музика без граници“



Организатор: СНЦ "Арт Форум“ – Бургас



Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас



20:30 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



Бургаски Музикални празници "Емил Чакъров" 2021



"Истина"



Концерт на Мариана Попова



Оркестър на Държавна опера – Бургас



Билети на каса Опера – 0884025918



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



13:00-16:00 часа



SAXA BEACH & Food Court



Дневно уикенд парти



22:00 часа



Bobo & The Gang /BSO/ live



Barabar



15 август /неделя/



Празник на о-в "Св. Анастасия“



Празничен водосвет в островния храм "Успение на Пресвета Богородица“



10:30 часа - 19:00 часа Празничен базар на изкуствата - художествени и ръчно изработени произведения.



11:00 часа - "Часът на поета“ – блиц конкурс за най-артистично изпълнение на авторска творба



11:00 часа - 18:30 часа - Достъп на посетители до фара



11:30 часа - Празнично островно хоро с участието на ПФА "Странджа“



21:00 часа - КУПОН НА ОСТРОВА"2021 - "ВИВА МАРИЯ!“ - концерт на Държавна Опера-Бургас. Участват: Даниел Дамянов – Тенор, Яни Николов – Тенор, Александър Крунев – Баритон, На Рояла – Мира Искърова. В програмата ще звучат италиански и испански канцонети. Билети: на каса на Държавна Опера-Бургас.



Кораб "Анастасия“ ще отплава за Острова от "Магазия 1“ в 10:00; 11:30; 13:30; 15:00 и 17:00 часа, а за концерта - и в 20:00 часа.



20:30 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



"VIVA ITALIA" - Четиримата италиански тенори - ALLESANDRO D'ACRISSA, FEDERICO SERRA, FEDERICO PARISI и GIOVANNI MARIA PALMIA и Симфониета-Враца



Билети на каса Часовника - 0894898098



В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър



22:00 часа



Ryaz /BSO/ live



Barabar



22:00 часа



HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/



Ruth Koléva & The Fingertones Live



За контакт: GSM 089 465 8049



ИЗЛОЖБИ



13 август



НХА филиал Бургас, Пристанище Бургас, Магазия 1



Изложба на Георги Димитров



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18:00 часа



Експозиционен център "Флора", Приморски парк



- Екзотична изложба на пеперуди и най-големите африкански охлюви



Вход с билети на място



Работно време:



Понеделник - неделя, от 9.00 часа до 19.00 часа



- Изложба на папагали



Работно време:



Понеделник – неделя, от 10:00 часа до 14:00 часа и от 16:00 часа до 20:00 часа;



Понеделник – неделя, от 12:00 часа и от 17:00 часа - oпознавателен тур, в които служител разказва любопитни факти за всяка птица и как се грижат за тях;



Вход с билети на място



- Шоу с папагали



Работно време:



Понеделник – петък от 18:00 часа и от 19:00 часа



Събота и неделя, от 12:00 часа, от 18:00 часа и от 19:00 часа



Вход: с билети на място



Регионален исторически музей - Бургас



Исторически музей, ул. "Лермонтов“ № 31



Изложба "Строителните занаяти на Стара планина"



Съвместната изложба на сдружение "Мещра" и РЕМО "Етър"



Работно време:



Понеделник – неделя от 10:00 часа до 19:00 часа



Регионален исторически музей - Бургас



Археологическа експозиция, ул. "Алеко Богориди“ № 21



Изложба “Среброто на траките"



Организатори: Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Регионален исторически музей гр. Бургас и Община Бургас



Работно време:



Понеделник - неделя от 10:00 часа до 19:00 часа



Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. "Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45



Изложба "SO CLOSE AND SO FAR“



Автори: Габриела фон Хабсбург, Ив Тошайн, Людмил Георгиев, Браян Дейли, Калин Серапионов, Тим Парчников



Куратор: Стефан Стоянов



Вход свободен



Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски“, ул. "Митрополит Симеон“ № 24



Изложба "БРЕГОВЕ"



живопис, акварел, рисунка и графика - XVI - XX век



колекция Климент Атанасов



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Александър Георгиев – Коджакафалията“, ет. 0



"Стоеж на среда: друг поглед кум Япония"



Пътуваща изложба на японската фондация



Вход свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18:00 часа



Събота от 10:00 часа до 17:00 часа



Неделя от 10:00 часа до 14:00 часа



Галерия Пролет, ул. "Лермонтов“ № 32



Изложба - живопис, ТЕМИ И ВАРИАЦИИ на проф. ИВАЙЛО МИРЧЕВ



Вход свободен



Работно време



Вторник – петък от 12.30 часа до 19.00 часа



Събота: с предварителна заявка



Телефон за контакт: 0887 79 04 87



Галерия "Георги Баев“, бул. "Демокрация“ № 6



Зала 2, ет. 1



Изложба "Преливане - душевността на бургаския емигрант"



Автор: Мария Алексиева



Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас



Вход свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18:00 часа



Събота от 10:00 часа до 17:00 часа



Дружество на бургаските художници, ул. "Александровска“ № 22



Изложба на Валентин Лазаров Делийски и Димитър Делийски



Работно време:



Вторник – събота от 10.30 часа до 18.30 часа



Арт галерия "Неси", ул. "Хан Крум“ № 3



Изложба живопис Йордан Маринов



Вход: свободен



Работно време:



Понеделник – петък от 10:00 часа до 18.30 часа



Събота от 10:00 часа до 14:00 часа



В дните от 13 до 15 август не пропускайте и:



Да посетите Остров Света Анастасия - единственият обитаем остров в Черно море. За повече информация и резервации: 0882 004 124;



Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК "Акве калиде“. Заслужава си!;



Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;



Да научите повече за рибарските традиции и обичаи в КТК "Ченгене скеле";



Да посетите ЗОО парк Бургас;



Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;



Да се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Plaza Mall.