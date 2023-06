Очертава се жесток Джулай в Бургас

© Burgas24.bg Неизменната традиция първото утро на юли да се празнува на бургаския плаж ще продължи и тази година. Под звуците на красивата песен на Uriah Heep – "July mоrning" – първите слънчеви лъчи отново ще се превърнат в символ на новото начало и надеждата.



По инициатива на Община Бургас и с безценната съорганизаторска помощ на Марияна Добрева от група "Силует", и тази година феновете ще изживеят силни емоции на брега на морето. Поканили сме както утвърдени, така и изгряващи нови групи. Общото между тях е това, че винаги държат на високо ниво купонджийското настроение.



Една от гостуващите групи е WICKEDA – любимци на няколко поколения, винаги свежи и забавни. Стилът им, който трудно може да се побере в строги граници дори и от самите музиканти, представлява смесица от рок, ска, реге, фънк и др.



Ето кого още ще чуем на бургаския Джулай:



* COOL DEN



Песни за хората. Така може да бъде описано творчеството им. Ако ги питате за стила, вероятно ще ви кажат "от всичко по малко" – миш-маш. Днес COOL DEN са с вече 2 студийни албума, а концертите им са експлозия от енергия.



* LEK CITY CASE



Една от най-популярните бургаски и български групи напоследък. С интересна авторска музика, много енергия на сцената и фенове, които ги следват навсякъде.



* LEMON BOX



В нов състав интересната бургаска формация Лемон Бокс ще представи своята авторска музика и любими техни кавъри.



* VAICHO`S PROJECT



Триото ще представи авторска музика, предимно инструментали, а на сцената заедно с тях като специален гост ще се качи и Марияна Добрева - Велева.



* MR. VAGABOND



Уникални в представянето си, със завладяваща енергия и убийствен вокал – любимите на всички бургазлии Мистър Вагабонд. Ще чуем от тях кавъри на популярни рок парчета, с които музикалната част на фестивала ще завърши в очакване на изгрева.



* На сцената ще се качи още младата група "Шантаж" от гр. Бургас, свирила на Джулая преди 4 години.



Загрели от участието си в първия "SHOOL OF ROCK FEST", проведен на балюстрадата до КЦ "Морско казино", в купона се включват и 4 училищни банди. Това са бургаски младежи от: Немската езикова гимназия "Гьоте", Търговската гимназия, ПМГ "Акад. Никола Обрешков" и висшите учебни заведения "Проф. д-р Асен Златаров и БСУ.



* ВНАПРЕДВИД



Млада бургаска рок банда, създадена от петима ученици – Полина Георгиева, Моника Бахарова, Хелена Русева, Димитър Господинов и Даниел Георгиев. Те изпълняват авторска музика на български език.



* DO NOT DISTURB



Групата е създадена на 29.10.2022 г. В състава са: Стиляна Добрева, Димитър Атанасов, Ида Перчемлиева и Светозар Стамболиев. Жанрово се определят като поп-пънк,алт-рок и върджинкор.



* SCARLET CLOUDS



Ученическа рок банда, създадена в края на миналата година. Членовете са Марин Подмолов, Димитър Атанасов, Антон Гаров, Михаил Василев и Стелян Николов. Освен голямото разнообразие от кавъри, те имат и 4 авторски песни.



* HELLBOUND



Бургаска траш/груув метъл банда. Групата активно пише авторски парчета, вариращи от енергични песни към лирически балади. Членове са: Димитър Николов, Виктор Новачев, Ярослав Дейнека, Преслав Димитров и Ивайло Живков.



Очаквайте скоро допълнителна информация за бургаския Джулай – организация на територията и график кой след кого ще пее. Както винаги, събитието ще е с вход свободен.