Нови професии, нови профили и разширен прием в дуалната форма са сред акцентите в одобрения Държавен план-прием за учебната 2026/2027 година в област Бургас, предложен от Регионалното управление на образованието и приет от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.Приемът в VIII клас ще се реализира в общо 54 училища: 16 професионални гимназии, 7 профилирани гимназии (две от тях частни), 26 средни училища (едно частно), 3 обединени училища, Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас и Спортното училище "Юрий Гагарин“ – Бургас.В 11 училища ще се предлагат изцяло нови професии, планирани в съответствие с новия Списък на професиите за професионално образование и обучение (2024). Паралелно с това, седем училища в област Бургас ще предложат за първи път обучение по нови профили.Дуалното обучение (обучение чрез работа) остава сред приоритетите, като за VIII клас са планирани паралелки в пет училища в областта.В Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков“ - Бургас (профил "Математически“) през новата учебна година ще бъдат приемани петокласници в три паралелки. Утвърденият брой е съобразен с изискването броят на местата да не надхвърля 2% от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта. План-приемът е одобрен от финансиращия орган – Община Бургас.Държавният план-прием е изготвен с цел максимално съответствие с нуждите на пазара на труда, като при планирането са отчетени данните на Агенцията по заетостта, както и предоставените предложения и заявки от работодатели и техните представителни организации.Пълен списък на училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2026/2027 г.:Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива“ – град Айтос - професия Флористика и озеленяванеСредно училище "Йордан Йовков“ – град Бургас - професия КиберсигурностСредно училище "Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас - професия Дизайн на дигитални и печатни медииПрофесионална техническа гимназия – град Бургас - професия Електроснабдяване и електрообзавеждане, професия Индустриален дизайн и технологииПрофесионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов“ – град Бургас - професия Информационна инфраструктураПрофесионална гимназия по транспорт – град Бургас - професия Организация на автомобилния транспортПрофесионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский“ – град Бургас - професия Информационни системи, професия Лабораторен контрол в химични, хранителни и биотехнологични производстваСредно училище "Св.св. Кирил и Методий“ - град Карнобат - професия Малък и среден бизнесСредно училище "Димитър Полянов“ – с. Трънак, общ. Руен - професия Информационни системиОбединено училище "Христо Ботев“ - с. Зидарово, общ. Созопол - професия Ресторантьорство и кетъринг Средно училище "Никола Йонков Вапцаров“ – град Царево - професия ЕкскурзоводСредно училище "Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас - профил Природни науки, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски“ - град Бургас - профил Хуманитарни науки, Средно училище "Любен Каравелов“ – град Несебър - профил Икономическо развитие, Средно училище "Иван Вазов“ – град Поморие - профил Икономическо развитие, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров“ – град Приморско - профил Природни науки, Средно училище "Христо Ботев“ – град Сунгурларе - профил Предприемачески, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров“ – град Царево - профил Предприемачески.Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас – професия Интелигентни системи, Средно училище "Константин Петканов“, гр. Бургас – професия Спедиторски услуги, Средно училище "Иван Вазов“, гр. Бургас – професия Асистиране в денталната медицина и професия Балнеологични и възстановителни процедури, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас – професия Готварство, Професионална техническа гимназия, гр. Бургас – професия Индустриален дизайн и технологии.