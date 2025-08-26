Новини
Одобриха новата спортна площадка в училището в кв. "Рудник"
Автор: Николай Парашкевов 12:24Коментари (0)19
©
Снимката е илюстративна
Общинският съвет в Бургас гласува "За" ремонтирането на спортната площадка в двора на училище "Св. Климент Охридски" в кв. "Рудник", предаде репортер на "Фокус".

Проектът бе подкрепен с пълно единодушие.

Стойността на проекта е малко над 85 хил. лв., а средствата ще бъдат осигурени по Програма "Благоустрояване на спортни площадки“ и  Програма "Благоустрояване на спортни площадки и физкултурни салони в училища и детски градини по проекти за съвместно финансиране в образованието“ на Бюджет 2025 на Община Бургас.

Идеята е да се премахне старата и изключително амортизирана настилка, след това да се постави дрениращ пясъчен слой от 5 см., а накрая да се положи нова изкуствена трева.

"Реализирането на този проект ще допринесе за подобряване на спортната инфраструктура в кв. Рудник, ще стимулира активния начин на живот на децата и ще създаде нови възможности за общностни събития и спортни инициативи", аргументират се вносителите от ГЕРБ.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
