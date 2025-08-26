ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Одобриха новата спортна площадка в училището в кв. "Рудник"
Проектът бе подкрепен с пълно единодушие.
Стойността на проекта е малко над 85 хил. лв., а средствата ще бъдат осигурени по Програма "Благоустрояване на спортни площадки“ и Програма "Благоустрояване на спортни площадки и физкултурни салони в училища и детски градини по проекти за съвместно финансиране в образованието“ на Бюджет 2025 на Община Бургас.
Идеята е да се премахне старата и изключително амортизирана настилка, след това да се постави дрениращ пясъчен слой от 5 см., а накрая да се положи нова изкуствена трева.
"Реализирането на този проект ще допринесе за подобряване на спортната инфраструктура в кв. Рудник, ще стимулира активния начин на живот на децата и ще създаде нови възможности за общностни събития и спортни инициативи", аргументират се вносителите от ГЕРБ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Община Бургас купува оборудване за противопожарните служби в Бург...
09:21 / 26.08.2025
ОбС Бургас решава съдбата на РУМ "Велека"
08:30 / 26.08.2025
Подменят промишления водопровод по бул. "Мария Луиза"
05:15 / 26.08.2025
Въвеждат временна организация на движението по тази бургаска улиц...
05:00 / 26.08.2025
Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
20:18 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета