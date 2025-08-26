Одобриха новата спортна площадка в училището в кв. "Рудник"

© Снимката е илюстративна Общинският съвет в Бургас гласува "За" ремонтирането на спортната площадка в двора на училище "Св. Климент Охридски" в кв. "Рудник", предаде репортер на "Фокус".



Проектът бе подкрепен с пълно единодушие.



Стойността на проекта е малко над 85 хил. лв., а средствата ще бъдат осигурени по Програма "Благоустрояване на спортни площадки“ и Програма "Благоустрояване на спортни площадки и физкултурни салони в училища и детски градини по проекти за съвместно финансиране в образованието“ на Бюджет 2025 на Община Бургас.



Идеята е да се премахне старата и изключително амортизирана настилка, след това да се постави дрениращ пясъчен слой от 5 см., а накрая да се положи нова изкуствена трева.



"Реализирането на този проект ще допринесе за подобряване на спортната инфраструктура в кв. Рудник, ще стимулира активния начин на живот на децата и ще създаде нови възможности за общностни събития и спортни инициативи", аргументират се вносителите от ГЕРБ.