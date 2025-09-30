Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!

© Burgas24.bg С 42 гласа "За" Общинският съвет в Бургас прие хартиеният билет в градския транспорт да поскъпне с около 6 стотинки от 1 януари 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Тогава България официално ще стане част от Еврозоната, а цената на пропуска ще бъде 0.80 евро.



Промяната засяга единствено стойността на билета, закупен в превозните средства.



В мотивите за предложението се посочват увеличението на разходите заради застаряваща техника, по-високите цени на горивата и тока, както и двойното повишение на минималната работна заплата от последната актуализация на тарифата през 2017 г. до днес.



Допълнително натоварване се очаква и от въвеждането на новата система за безконтактно плащане с карти, която ще изисква значителни инвестиции.