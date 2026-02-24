Общинският съвет в Бургас одобри годишния план за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Бургас и утвърди цените за продажба на добитите количества за 2026 г., предаде репортер наПредложението бе прието с 43 гласа "За".Дървата за местното население ще струват 29.58 евро/57.85 лв. без ДДС или около 70 лв. за пространствен кубичен метър с оскъпяването от 20%. За плътен кубичен метър цената ще е 51.00 евро/99.74 лв. без ДДС или около 120 лв., след като то бъде отчетено.Така реално стойностите от 2025 г. остават без промяна, след като през изминалата година цената е била съответно 58 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър и 100 лв. за плътен такъв без данъка от 20%.Според докладната записка, внесена от зам.-кмета по бюджет и финанси Станимир Апосотолов, за 2026 г. е предвидено да се изсекат приблизително 1900 кубични метра дъб и цер за нуждите на местното население, както и около 300 кубични метра червен дъб, липа, акация, мъждрян, келяв габър и иглолистни дървета, които са обособени като промишлен дърводобив.От повече от 10 години планът се изготвя от "Бургаски пазари" ЕООД.Дейностите по добив пък се извършват от ТП "ДЛС Ропотамо“.