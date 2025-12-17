Официално: Ремонтират Спортен комплекс "Славейков"
©
На 10.12.2025 г. тя беше класирана и одобрена за изпълнение на проектното предложение с 29 т., като стойността му възлиза на 1 327 123, 78 лв. с вкл. ДДС или 678 547,61 евро с вкл. ДДС. Исканият размер на финансиране от Министерство на младежта и спорта е 1 061 699,02 лв. с вкл. ДДС или 542 838,09 евро с вкл. ДДС.
Проектът е за подмяна на основата и настилката на вече съществуващата лекоатлетическа писта, доставка и монтаж на професионални уреди за лека атлетика и поставяне на модерно енергоспестяващо LED осветление. Също така ще бъде извършен ремонт на основа и настилка на сектор "Висок скок“, пътека за засилване, сектор "Тласкане на гюле“.
Още от категорията
Възложиха изготвяне на проект за водоснабдяване на "Остриците"
14:29 / 16.12.2025

Вижте празничното разписание на "Бургасбус"
12:50 / 16.12.2025

