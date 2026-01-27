Официално: Ученици и студенти в Бургас с месечни карти за 1 евро в градския транспорт
Предложението на кмета Димитър Николов бе прието с пълно единодушие от 43 гласа "За".
Отстъпката ще важи за правоимащи ученици в училища на територията на Община Бургас и студенти и докторанти във ВУЗ в Община Бургас, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Картата няма да има лимит на пътуванията в рамките на календарния месец.
По отношение на превозвача "Бургасбус" е предвидена компенсация в размер на 12.27 евро за издадена карта.
"Извършеният анализ на ползването на транспортните продукти показва, че средно 5000 ученика от VIII до XII клас месечно ползват градски транспорт, като най-предпочитан е пакетът от 60 пътувания. Общият брой на учениците в тази вързрастова група е 11 735. За да стимулираме закупуването на карти и ползването на градски транспорт от повече млади хора, предлагам месечната карта в градския транспорт на Бургас за ученици и студенти да е на стойност 1 евро, без лимит за пътуванията", аргументира предложението си кметът на Бургас.
Информационната система на Министерството на образованието показва устойчив ръст на броя на учениците – от 27 120 през учебната 2024/2025 г. на 28 031 през учебната 2025/2026 г., както и на студентите – от 7 307 на 7 641 за същите периоди.
