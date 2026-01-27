Сподели close
Ученици и студенти от Община Бургас ще пътуват с месечна карта на стойност от едва 1 евро, реши Общинският съвет в Бургас на своето първо заседание за 2026 г., предаде репортер на ФОКУС.

Предложението на кмета Димитър Николов бе прието с пълно единодушие от 43 гласа "За".

Отстъпката ще важи за правоимащи ученици в училища на територията на Община Бургас  и студенти и докторанти във ВУЗ в Община Бургас, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Картата няма да има лимит на пътуванията в рамките на календарния месец.

По отношение на превозвача "Бургасбус" е предвидена компенсация в размер на 12.27 евро за издадена карта.

"Извършеният анализ на ползването на транспортните продукти показва, че средно 5000 ученика от  VIII до XII клас месечно ползват градски транспорт, като най-предпочитан е пакетът от 60 пътувания. Общият брой на учениците в тази вързрастова група е 11 735. За да стимулираме закупуването на карти и ползването на градски транспорт от повече млади хора, предлагам месечната карта в градския транспорт на Бургас за ученици и студенти да е на стойност 1 евро, без лимит за пътуванията", аргументира предложението си кметът на Бургас.

Информационната система на Министерството на образованието показва устойчив ръст на броя на учениците – от 27 120 през учебната 2024/2025 г. на  28 031 през учебната 2025/2026 г.,  както и на студентите – от 7 307 на 7 641 за същите периоди.