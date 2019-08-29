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|Огнен ритуал пред Пантеона днес
На сцената пред Летния театър в 19.00 часа ще се качат народен хор "Трепетлика" и детска фолклорна формация "Шарени гайтани". Точно в 19.30 часа пред Летния театър ще се извие и голямото фестивално хоро, а на голямата сцена от 20.00 часа ще се представят участниците от Грузия и България. В същия час на сцената пред Пантеона започва инициативата" Да заиграем и запеем заедно с участниците в Международния фолклорен фестивал.
ПРОГРАМА
29.08.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/
СЦЕНА ОХЛЮВ
18:00 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КАМЧАТКА/
18.30 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА РУМЪНИЯ
СЦЕНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
18:00 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА ПОЛША
18:30 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА КИПЪР
СЦЕНА ОБЩИНА
18:00 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА СЪРБИЯ
18:30 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА СЛОВАКИЯ
СЦЕНА КОМПАС
18:30 ЧАСА
КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КОГАЛИМ/
СЦЕНА ПРЕД ЛЕТЕН ТЕТЪР
19:00 ЧАСА
НОСИТЕЛЯТ НА ГРАН ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ХОРОВ КОНКУРС
"ГОВОРИТ МОСКВА" 2018 Г.
НАРОДЕН ХОР "ТРЕПЕТЛИКА" И
ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ШАРЕНИ ГАЙТАНИ"
19:30 ЧАСА
ГОЛЯМОТО ФЕСТИВАЛНО ХОРО
ЧЕТВЪРТА ФЕСТИВАЛНА ВЕЧЕР:
20:00 ЧАСА
ЛЕТЕН ТЕАТЪР
УЧАСТВАТ: ГРУЗИЯ, БЪЛГАРИЯ
СЦЕНА ПРЕД ПАНТЕОНА
20:00 ЧАСА
ДА ЗАИГРАЕМ И ЗАПЕЕМ ЗАЕДНО С УЧАСТНИЦИТЕ В
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - БУРГАС 2019
22:30 ЧАСА
МИСТИЧНИЯТ ОГЪН И ТАЙНСТВОТО НА НЕСТИНАРИТЕ
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