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Огнен ритуал пред Пантеона днес
Автор: Екип Burgas24.bg 11:13 / 29.08.2019Коментари (0)106
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Мистичният огън и тайнството на нестинарите могат да видят на живо днес бургазлии и гостите на града пред Пантеона. Огненият ритуал ще започне в 22.30 часа. Той е част от програмата на 47-то издание на Международния фолклорен фестивал. На различни сцени в града довечера ще се представят фолклорни състави от Русия, Румъния ,Полша, Кипър, Сърбия, Словакия.

На сцената пред Летния театър в 19.00 часа ще се качат народен хор "Трепетлика" и детска фолклорна формация "Шарени гайтани". Точно в 19.30 часа пред Летния театър ще се извие и голямото фестивално хоро, а на голямата сцена  от 20.00 часа ще се представят участниците от Грузия и България. В  същия час на сцената пред Пантеона започва инициативата" Да заиграем и запеем заедно с участниците в Международния фолклорен фестивал.

ПРОГРАМА

29.08.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ 

СЦЕНА ОХЛЮВ 

18:00 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КАМЧАТКА/

 

18.30 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА РУМЪНИЯ

 

СЦЕНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

18:00 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА ПОЛША

 

18:30 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА КИПЪР

 

СЦЕНА ОБЩИНА 

18:00 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА СЪРБИЯ

 

18:30 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА СЛОВАКИЯ

 

СЦЕНА КОМПАС 

18:30 ЧАСА

КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КОГАЛИМ/

 

СЦЕНА ПРЕД ЛЕТЕН ТЕТЪР 

19:00 ЧАСА

НОСИТЕЛЯТ НА ГРАН ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ХОРОВ КОНКУРС

"ГОВОРИТ МОСКВА" 2018 Г.

НАРОДЕН ХОР "ТРЕПЕТЛИКА" И

ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ШАРЕНИ ГАЙТАНИ"

 

19:30 ЧАСА

ГОЛЯМОТО ФЕСТИВАЛНО ХОРО

 

ЧЕТВЪРТА ФЕСТИВАЛНА ВЕЧЕР:

20:00 ЧАСА

ЛЕТЕН ТЕАТЪР

УЧАСТВАТ: ГРУЗИЯ, БЪЛГАРИЯ

 

СЦЕНА ПРЕД ПАНТЕОНА 

20:00 ЧАСА

ДА ЗАИГРАЕМ И ЗАПЕЕМ ЗАЕДНО С УЧАСТНИЦИТЕ В

МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - БУРГАС 2019

 

22:30 ЧАСА

МИСТИЧНИЯТ ОГЪН И ТАЙНСТВОТО НА НЕСТИНАРИТЕ








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