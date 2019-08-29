Огнен ритуал пред Пантеона днес

© Мистичният огън и тайнството на нестинарите могат да видят на живо днес бургазлии и гостите на града пред Пантеона. Огненият ритуал ще започне в 22.30 часа. Той е част от програмата на 47-то издание на Международния фолклорен фестивал. На различни сцени в града довечера ще се представят фолклорни състави от Русия, Румъния ,Полша, Кипър, Сърбия, Словакия.



На сцената пред Летния театър в 19.00 часа ще се качат народен хор "Трепетлика" и детска фолклорна формация "Шарени гайтани". Точно в 19.30 часа пред Летния театър ще се извие и голямото фестивално хоро, а на голямата сцена от 20.00 часа ще се представят участниците от Грузия и България. В същия час на сцената пред Пантеона започва инициативата" Да заиграем и запеем заедно с участниците в Международния фолклорен фестивал.



ПРОГРАМА



29.08.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/



СЦЕНА ОХЛЮВ



18:00 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КАМЧАТКА/







18.30 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА РУМЪНИЯ







СЦЕНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ



18:00 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА ПОЛША







18:30 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА КИПЪР







СЦЕНА ОБЩИНА



18:00 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА СЪРБИЯ







18:30 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА СЛОВАКИЯ







СЦЕНА КОМПАС



18:30 ЧАСА



КОНЦЕРТ НА РУСИЯ /ГРАД КОГАЛИМ/







СЦЕНА ПРЕД ЛЕТЕН ТЕТЪР



19:00 ЧАСА



НОСИТЕЛЯТ НА ГРАН ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ХОРОВ КОНКУРС



"ГОВОРИТ МОСКВА" 2018 Г.



НАРОДЕН ХОР "ТРЕПЕТЛИКА" И



ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ШАРЕНИ ГАЙТАНИ"







19:30 ЧАСА



ГОЛЯМОТО ФЕСТИВАЛНО ХОРО







ЧЕТВЪРТА ФЕСТИВАЛНА ВЕЧЕР:



20:00 ЧАСА



ЛЕТЕН ТЕАТЪР



УЧАСТВАТ: ГРУЗИЯ, БЪЛГАРИЯ







СЦЕНА ПРЕД ПАНТЕОНА



20:00 ЧАСА



ДА ЗАИГРАЕМ И ЗАПЕЕМ ЗАЕДНО С УЧАСТНИЦИТЕ В



МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - БУРГАС 2019







22:30 ЧАСА



МИСТИЧНИЯТ ОГЪН И ТАЙНСТВОТО НА НЕСТИНАРИТЕ