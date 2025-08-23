ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромен брой редки птици откриха в Бургаско еколози
От всички установени птици над 70 вида са включени в Червената книга на България, а повече от 150 са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Над половината от наблюдаваните птици попадат под защитата на Директивата за птиците на Евройпейския съюз (EC).
Резултатите от мониторинга показват високо видовото разнообразие на птиците на площадката. Проучванията включват теренни наблюдения, справки с литературни източници и бази данни, натрупвани с години от водещи експерти и природозащитни организации, посочи Кирова.
Емблематичен вид за района е белошипата ветрушка – едно от едва 4–5 гнездови находища на вида в страната. Според експертите тези данни определят производствената площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" като ключово местообитание за редките птици.
Разнообразният видов състав на птиците се обуславя от географското разположение на обекта – в близост се намира защитена зона "Бургаско езеро", част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, а територията на площадката се пресича от Айтоска река. Изкуствени водоеми в обекта предоставят места за гнездене, почивка и хранене на водолюбивите видове. Над района преминава миграционният път Via Pontica, вторият по големина в Европа, по който редовно преминават ята мигриращи и зимуващи птици, допринасяйки за разнообразието на орнитофауната.
Освен белошипата ветрушка, на площадката могат да се наблюдават щъркели, чапли, пеликани, гъски, различни орли и други хищни птици. За опазването на видовете допринасят и ограниченията за ловуване на територията.
