Огромно признание за бургаската библиотека

© На церемония в Острава - Чехия комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра връчи наградите REGIOSTARS за 2023 г. на седем иновативни проекти, подкрепени чрез фондовете по линия на политиката на сближаване на ЕС. Проектите показват как чрез политиката на сближаване ЕС постига промяна на място и укрепва икономическото и социалното развитие.



228 проекти се състезаваха за голямата награда в шест различни категории, както и за наградата на публиката, като бяха подбрани 30 финалисти.



Както всяка година, гражданите бяха поканени да гласуват за предпочитания от тях проект измежду 30-те финалисти. Най-предпочитаният проект от публиката, който получи и най-много гласове онлайн, беше "Център за културно изкуство: музей и библиотека“ в Бургас. Благодарение на кохезионните фондове изоставена сграда беше преобразувана в културен и образователен център, в който понастоящем се помещават музей, най-голямата библиотека в Югоизточна България с 600 000 книги и пространство, което може да се използва за обществени мероприятия и семинари.



Победителите в шестте категории са:



Категория 1 — Конкурентоспособна и интелигентна Европа: Испанският проект "Edificio Fundacion Pasqual Maragall“.



Категория 2 — Зелена Европа: Проектът "From mine to river. The Water Guardians“ по Interreg, разположен на границата между Румъния и Сърбия.



Категория 3 — Свързана Европа: Проектът "Dynaxibility4CE“ по Interreg, който обединява участници от Германия, Австрия, Хърватия, Унгария, Италия и Полша.



Категория 4 — Социална и приобщаваща Европа: Проектът "ProFem 2.0“ от Чехия.



Категория 5 — Европа по-близо до гражданите: Проектът "EuregioFamilyPass“ от Австрия и Италия.



Категория 6 — Тема на годината (2023 г. — Европейска година на уменията): "TechGrounds“ от Нидерландия.