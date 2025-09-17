Охранител наръга софиянец в Морската градина на Бургас

© Вчера около 17:30 ч. в Пето районно управление – Бургас е получено съобщение, че в района на паркинга пред хотел "Парк“ в Морската градина, след спречкване по повод нежелано снимане с мобилен телефон, 52-годишен охранител на паркинга е нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишен софиянец.



Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.