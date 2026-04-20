При обработени 100% от протоколите в РИК – Бургас "Прогресивна България“ печели убедително в Бургаско. Формацията на Румен Радев е подкрепена от 82 689 души, което е 47,422% от гласовете, информира Burgas24.bg.

Втори са ГЕРБ – СДС с 13,811%, а трети – "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 8,722%. Четвърти са ДПС с 7,478%.

Под чертата

Под 4% остават "Възраждане“ с 3,849%, АПС – 3,114%, МЕЧ – 3,101%, "Сияние“ – 3,019%, "Величие“ – 2,953% и БСП – ОЛ с 2,546%. Останалите партии и коалиции са с под 1%.