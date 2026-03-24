Окръжен съд - Бургас проведе своето общо събрание, на което представи резултатите от дейността си за 2025 година. Съдът отчете ефективна работа, насочена към бързо и качествено правораздаване. Докладът бе представен от съдия Даниел Марков - Административен ръководител - председател на Окръжен съд – Бургас.Официални гости бяха съдия Пламен Синков - председател на Апелативен съд - Бургас, съдия Павел Ханджиев - заместник-председател на "Търговско отделение“ в Апелативен съд - Бургас, съдия Даниела Драгнева - председател на Административен съд - Бургас, прокурор Георги Чинев - Административен ръководител на Окръжна прокуратура -Бургас, съдия Евгени Узунов - председател на Районен съд - Бургас, съдия Мария Дучева - председател на Районен съд - Айтос и съдия Димитър Димитров - председател на Районен съд - Поморие.Общо постъпилите дела в Окръжен съд Бургас за 2025 г. са 4386. Този брой дела се приближава до постъплението през 2023 г. – 4413, като се забелязва леко завишение по сравнение с предходната 2024 г. - 4133.Свършените дела за 2025 г. са 4098. През 2024 г. са били 4143, а през 2023 са 4629. В процентно изражение свършените спрямо делата за разглеждане за периода през 2025 г. са 75,61% от последните.Общият брой на постъпилите през 2025 г. наказателни дела е 1725. Това е с 19 дела по-малко от тези през 2023 г., но остава значително по-висок от 2024 г – 1696 бр., през 2022 г. – 1555 бр., през 2021 г. – 1374 бр.През отчетната година са разгледани общо 1929 наказателни дела, от които 193 НОХД, 35 АНД, 889 ЧНД, 213 въззивни наказателни и 491 ВЧНД. Проведени са и 108 разпита пред съдия. Общият брой на разгледаните наказателни дела през 2025 г. е с 68 повече в сравнение с предходната 2024 г., когато делата за разглеждане са 1861 броя, но са със 17 по-малко в сравнение с 2023 г. (1946).През 2025 година в Окръжен съд - Бургас са постъпили 583 въззивни наказателни дела, от които 144 ВНОХД, ВНЧХД и ВАНД, и 439 ВЧНД. През 2025 г. са свършени общо 136 въззивни наказателни (ВНОХД, ВНЧХД и ВАНД), които представляват 63,85% от всички разгледани през годината 213 дела от тази група.Статистиката показва, че и през 2025 година, както и в предходни отчетни периоди, делата в наказателно отделение на Окръжен съд – Бургас се администрират и разглеждат своевременно и не се допускат случаи на безпричинно и неоснователно отлагане.В Първо гражданско и търговско отделение на Бургаския окръжен съд са постъпили общо 1058 дела - граждански, търговски и фирмени. Общото постъпление през 2025 г. сочи, че в сравнение с предходните два отчетни периода, броят на гражданските (включително частни граждански дела) се е увеличил значително: с 42 спрямо 2024 год. и с 51 спрямо 2023 год., а броят на търговските (включително частни търговски) се е увеличил спрямо 2024 г. с 34, но е останал по-нисък в сравнение с 2023 г.През годината са свършени общо 1057 дела, от които 901 граждански и търговски и 156 частни граждански и търговски. От свършените 486 граждански 57% са в тримесечния срок. Свършените частни граждански дела са 62 на брой, като от тях 100% са в 3-месечен срок.Общият брой на въззивните граждански дела за разглеждане през 2025 г. е 1873 – 1043 въззивни граждански и 830 частни граждански.На територията на Бургаски съдебен окръг работят осем районни съдилища в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Карнобат, Царево, Средец и Малко Търново.В тях през 2025 г. са постъпили общо 22 318 дела, разгледани са били 25 812 и са свършени 21 916, 88% от които в тримесечен срок. Останали висящи в края на отчетния период са 3896, общо във всички съдилища. Числата дори сами по себе си сочат, че въпреки големия брой дела, районните съдии отново са съумели да приключат максимален брой от тях.Отчетените данни изразително показват постигнатото от съдиите от Окръжен съд - Бургас и осемте районни съдилища в региона за 2025 година. Правораздавателна дейност може с пълно основание да бъде определена като много добра и тя е резултат от положените усилия, отговорното и професионалното отношение на съдиите и съдебните служители."Приветствам колегите за качествената работа, която продължават да осигуряват. Окръжен съд поддържа качествено правосъдие, за което говорят резултатите от инстанционния контрол. Желая здраве на всички и все така да продължавате“, поздрави магистратите председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Пламен Синков.