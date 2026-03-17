Ученици от 12б клас от СУ "Константин Преславски“ посетиха Окръжен съд - Бургас. Дванадесетокласниците, придружени от своя ръководител Стоян Коларов, се срещнаха със съдия Диана Мицканова. Визитата им бе осъществена в рамките на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.В рамките на лекцията учениците научиха повече за структурата на съдебната система, за отговорностите на магистратите и за значението на справедливото правораздаване.Съдия Мицканова запозна дванадесетокласниците с разделението на властите и системата на съдилищата. Особено внимание магистратът обърна на личната отговорност и сформирането гражданска позиция сред учениците.Срещата премина в активен диалог, като учениците задаваха многобройни въпроси и споделяха своите впечатления. Посещението им допринесе за по-доброто им разбиране на правната система и нейната роля в обществото.Учениците получиха като подарък малки книжки - Конституцията на Република България, предоставени от Висшия съдебен съвет.