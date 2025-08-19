Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете в Несебър
Автор: Иван Сотиров 17:12Коментари (0)73
©
Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете, което падна от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница във водата. Инцидентът стана вчера във въздуха над морето край несебърския плаж.

Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.



Още по темата: общо новини по темата: 6
19.08.2025 Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
19.08.2025 Панделиева: Малко е да се каже, че съм бясна! Освирепяла съм!
19.08.2025 Повече от час е чакана оборудвана линейка след трагедията с 8-годишното дете в Несебър
18.08.2025 Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
18.08.2025 Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
18.08.2025 Дете загина при трагичен инцидент в Несебър






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Приемна ще консултира пострадалите от пожара в Българово
16:20 / 19.08.2025
Какво е състоянието на пометената от АТВ млада жена и нейното дет...
15:54 / 19.08.2025
Катастрофа на бургаско кръстовище, пострада млада жена
14:17 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Организират протест и в подкрепа на полицейския син от Несебър
12:01 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените...
11:59 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Световна черна хроника
Телефонни измами
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: