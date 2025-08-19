ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете в Несебър
Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.
Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Приемна ще консултира пострадалите от пожара в Българово
16:20 / 19.08.2025
Какво е състоянието на пометената от АТВ млада жена и нейното дет...
15:54 / 19.08.2025
Катастрофа на бургаско кръстовище, пострада млада жена
14:17 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Организират протест и в подкрепа на полицейския син от Несебър
12:01 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените...
11:59 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета