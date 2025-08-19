Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете в Несебър

© Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишно дете, което падна от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница във водата. Инцидентът стана вчера във въздуха над морето край несебърския плаж.



Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.



Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.



Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.