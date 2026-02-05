Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира заради скандала с салоните за красота
На база законово регламентираните правомощия и компетентност на прокуратурата по прогласяване на незаконосъобразност на административни актове пред съд, е указно на РЗИ-Бургас, Комисията за защита на лични данни и ОД на МВР-Бургас да предоставят на прокуратурата документация, свързана с работата на салоните за красота в Бургас.
На директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.
Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в Бургас.
Документацията, касаеща актове за установяване нарушения на Закона за частната охранителна дейност в студията за лазерна епилация в града, ще бъде изискана и от ОД на МВР-Бургас.
Наред с това изброените институции следва да предприемат и други действия съобразно компетентността си и при установяване на нарушения да упражнят правомощията си, включващи и преценка за налагането на принудителни административни мерки.
