Окръжна прокуратура-Бургас се е самосезирала след публикациите в медиите, съдържащи данни за дейността в салони за красота в Бургас, осъществявани в разрез с нормативната уредба и законодателството. Самосезирането е инициирано от окръжния прокурор на Бургас - Георги Чинев, съобщиха от институцията.На база законово регламентираните правомощия и компетентност на прокуратурата по прогласяване на незаконосъобразност на административни актове пред съд, е указно на РЗИ-Бургас, Комисията за защита на лични данни и ОД на МВР-Бургас да предоставят на прокуратурата документация, свързана с работата на салоните за красота в Бургас.На директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в Бургас.Документацията, касаеща актове за установяване нарушения на Закона за частната охранителна дейност в студията за лазерна епилация в града, ще бъде изискана и от ОД на МВР-Бургас.Наред с това изброените институции следва да предприемат и други действия съобразно компетентността си и при установяване на нарушения да упражнят правомощията си, включващи и преценка за налагането на принудителни административни мерки.