Îëèìïèåö! Çàñíåõà ÁÌÂ ñ 210 êì/÷ íà "Òðàêèÿ"!

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Âîäà÷úò íà ëåê àâòîìîáèë ÁÌÂ ñúñ ñîôèéñêà ðåãèñòðàöèÿ å ïúòóâàë ïîñîêà Ïëîâäèâ - Ñîôèÿ. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïîñëåäíàòà íàé-âèñîêà çàñíåòà ñêîðîñò íà ìàãèñòðàëàòà â ñúùèÿ ó÷àñòúê áå îò 194 êì/÷, çàñíåòà ïðåç ôåâðóàðè.
Ñàíêöèÿòà å ðåãëàìåíòèðàíà â ÷ë. 182 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà è ñïîðåä: çà ïðåâèøàâàíå íàä 50 êì/÷. – ãëîáàòà çàïî÷âà ñ 600 ëâ., êàòî çà âñåêè ñëåäâàùè 5 km/h ïðåâèøàâàíå íàä 50 km/h ãëîáàòà ñå óâåëè÷àâà ñ 50 ëâ.
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15:40 / 16.04.2020
Ó÷åíèöèòå îò Ìîðñêîòî ó÷èëèùå â Áóðãàñ áîÿäèñâàõà çàåäíî ÿéöà îíë...
15:11 / 16.04.2020
Âàæíî! Êàáèíåò çà íåîòëîæíà ïîìîù ðàáîòè â ÌÖ "Ñâ. Íèêîëàé ×óäîòâ...
14:30 / 16.04.2020
Íàä 100 äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà çà íàðóøàâàíå íà èçâúíðåäíèòå ìåðê...
14:25 / 16.04.2020
Ïîï÷åòî ïîèñêà äà ñå ïðèáåðå ó äîìà çà Âåëèêäåí, ñúäúò ãî îòðÿçà!...
14:20 / 16.04.2020
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14:07 / 16.04.2020
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14:24 / 15.04.2020
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