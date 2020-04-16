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Îëèìïèåö! Çàñíåõà ÁÌÂ ñ 210 êì/÷ íà "Òðàêèÿ"!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 17:19 / 16.04.2020Êîìåíòàðè (5)150
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Êàìåðèòå íà ïëîâäèâñêàòà ïúòíà ïîëèöèÿ çàñíåõà ÁÌÂ, êîåòî "ïðåëåòÿ" ñ 210 êì/÷ ïî ÀÌ "Òðàêèÿ". Íàðóøèòåëÿò å çàñíåò ñ ìîáèëíà êàìåðè íà ïëîâäèâñêèòå ïúòíè ïîëèöàè â ó÷àñòúê ñ ìàêñèìàëíî ðàçðåøåíà ñêîðîñò îò 140 êì/÷.

Âîäà÷úò íà ëåê àâòîìîáèë ÁÌÂ ñúñ ñîôèéñêà ðåãèñòðàöèÿ å ïúòóâàë ïîñîêà Ïëîâäèâ - Ñîôèÿ. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïîñëåäíàòà íàé-âèñîêà çàñíåòà ñêîðîñò íà ìàãèñòðàëàòà â ñúùèÿ ó÷àñòúê áå îò 194 êì/÷, çàñíåòà ïðåç ôåâðóàðè.

Ñàíêöèÿòà å ðåãëàìåíòèðàíà â ÷ë. 182 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà è ñïîðåä: çà ïðåâèøàâàíå íàä 50 êì/÷. – ãëîáàòà çàïî÷âà ñ 600 ëâ., êàòî çà âñåêè ñëåäâàùè 5 km/h ïðåâèøàâàíå íàä 50 km/h ãëîáàòà ñå óâåëè÷àâà ñ 50 ëâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 299
10.04.2020 ×àñîâå ñëåä êàòàñòðîôàòà: Îòâîðèõà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"
10.04.2020 Çàòâîðèõà ÀÌ "Òðàêèÿ", 44-ãîäèøåí çàãèíà íà ìÿñòî!
22.02.2020 Êàìåðà çàñå÷å ïñèõîïàò ñúñ 194 êì/÷ íà "Òðàêèÿ"!
17.02.2020 Ìåëå íà ÀÌ "Òðàêèÿ": ×åòèðèìà ãúðöè ñà ðàíåíè
13.02.2020 Õóëèãàí ñ áóðãàñêî Porsche Cayenne ñúòâîðè ãîëÿìà ïðîñòîòèÿ íà "Òðàêèÿ"
04.02.2020 Óæàñ íà "Òðàêèÿ"! Øîôüîð íà êàìèîí íå ìîæå äà óöåëè ïúòÿ, èçïè áëèçî ëèòúð òâúðä àëêîõîë!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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14:30 / 16.04.2020
Íàä 100 äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà çà íàðóøàâàíå íà èçâúíðåäíèòå ìåðê...
14:25 / 16.04.2020
Ïîï÷åòî ïîèñêà äà ñå ïðèáåðå ó äîìà çà Âåëèêäåí, ñúäúò ãî îòðÿçà!...
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