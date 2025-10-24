Омбудсманът на община Бургас Тодор Стамболиев обръща внимание върху сигнал на жител от ж.к. "Възраждане“. Бургазлията, въпреки заплатен целогодишен електронен стикер за паркиране по постоянна адресна регистрация в т.нар. "Синя зона“, е бил санкциониран в период на активни ремонтни дейности в района, водещи до реална невъзможност за паркиране.В сигнала е посочено, че ремонтите значително ограничават броя на достъпните паркоместа. Това поставя в затруднение хората, които добросъвестно са заплатили за ползването на услугата, но на практика не могат да се възползват от нея."Като омбудсман смятам, че следва да се подходи с разбиране към абонатите на платената зона в засегнатите от ремонт на пътната инфраструктура райони. Когато общината временно не може да осигури нормални условия за паркиране поради ремонтни дейности, санкциите към гражданите неизбежно се възприемат като несправедливи.Вярвам, че е възможно да бъде намерено балансирано решение – например временно облекчаване на контрола върху абонатите, или осигуряване на алтернативни места за престой, докато ремонтите приключат. Това би подпомогнало доверието между гражданите и институциите и би предотвратило напрежение“, казва Стамболиев.