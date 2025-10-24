ЗАРЕЖДАНЕ...
Омбудсманът на Бургас обърна внимание на този проблем
В сигнала е посочено, че ремонтите значително ограничават броя на достъпните паркоместа. Това поставя в затруднение хората, които добросъвестно са заплатили за ползването на услугата, но на практика не могат да се възползват от нея.
"Като омбудсман смятам, че следва да се подходи с разбиране към абонатите на платената зона в засегнатите от ремонт на пътната инфраструктура райони. Когато общината временно не може да осигури нормални условия за паркиране поради ремонтни дейности, санкциите към гражданите неизбежно се възприемат като несправедливи.
Вярвам, че е възможно да бъде намерено балансирано решение – например временно облекчаване на контрола върху абонатите, или осигуряване на алтернативни места за престой, докато ремонтите приключат. Това би подпомогнало доверието между гражданите и институциите и би предотвратило напрежение“, казва Стамболиев.
