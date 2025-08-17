ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опасно море през август! Мъртво течение потапя за секунди
Как да се пазим и кога ще се успокои морето?
Твърде дълго продължава да е бурно морето, за съжаление на летовниците. Затова те често пренебрегват разпорежданията на спасителите и червения флаг и така се стига до рисковани спасителни операции.
По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили.
Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите предупреди:
"Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не "затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“.
А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да изелзем от него.
Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва пред bTV да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.
