В неделя около 18:30 ч. на кръстовището на бургаските улици "Индже войвода“ и "Светослав Тертер“ лек автомобил "Опел Мерива“, управляван от 71-годишен бургазлия, е отнел предимството и е блъснал 62-годишна пешеходка, пресичаща пътното платно.

От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че жената е получила разкъсно-контузна рана на ръката. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота.