Операта и музикалното училище в Бургас с ново партньорство
Партньорството предвижда участие на възпитаници на НУМСИ в репетиции, сценични изяви и извънкласни форми на обучение в Операта, както и пряк обмен на опит с утвърдени музиканти, певци, диригенти и творчески екипи. Ученици от различни специалности ще имат възможност да се включват и като солисти в съвместни концерти със симфоничния оркестър.
Сътрудничеството създава реална творческа среда за развитие на младите артисти и допринася за бъдещето на музикално-сценичното изкуство в Бургас.
