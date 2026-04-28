Общинският съвет в Бургас прие цените за репатриране на неправилно паркирани автмобили, както и за поставяне на скоба на територията на града, предаде репортер на Burgas24.bg.

По отношение на паяка се запазва зоналният принцип според отдалечеността.

За първа зона, към която спадат ЦГЧ, "Лазур", "Възраждане", " Братя Миладинови" и "Зорница"., таксата вече е 28.22 евро без ДДС.

За втора зона, част от която са "Изгрев", "Славейков", "Победа" и "Акациите", ставката е 31,90 евро без ДДС.

За Зона 3, в която попадат най-отдалечените райони като "Меден рудник“, таксата достига 36,81 евро без данъка от 20%.

С днешното решение на Общинския съвет в Бургас се определи и такса от 15 евро, като тя ще се прилага, когато превозното средство е преместено, но не е качено на паяка.

По отношение на поставянето на скоба цената е 15 евро.