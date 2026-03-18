Православното християнско братство "Александър Георгиев – Коджакафалията“ обяви началото на благотворителната си кампания по повод Възкресение Христово. Целта на инициативата е събиране на средства и хранителни продукти от първа необходимост в помощ на социално слаби хора.Основната цел на кампанията е закупуване, подготовка и разпределяне на 120 хранителни пакета, всеки от които ще съдържа 25 продукта. Ще бъдат подпомогнати и социални институции за деца и възрастни с умствени и физически увреждания.Хранителните пакети ще бъдат раздадени на хора в нужда в село Зидарово от където е братството, ще бъдат предоставени и на бургаските храмове, които да ги дадат на бедни семейства и граждани.Кампанията се осъществява с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.Дарения могат да се правят и по банков път:Банка ДСКIBAN: BG51STSA93000026410720Основание: Възкресение 2026 /храм "Св. Георги“ – с. Зидарово/За връзка и информация: ик. Стелиян Кунев – 0892 284 217Дарения могат да се правят и чрез дарителски касички, поставени в централните храмове на Бургас.