Организират благотворителна кампания за Великден
Основната цел на кампанията е закупуване, подготовка и разпределяне на 120 хранителни пакета, всеки от които ще съдържа 25 продукта. Ще бъдат подпомогнати и социални институции за деца и възрастни с умствени и физически увреждания.
Хранителните пакети ще бъдат раздадени на хора в нужда в село Зидарово от където е братството, ще бъдат предоставени и на бургаските храмове, които да ги дадат на бедни семейства и граждани.
Кампанията се осъществява с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
Дарения могат да се правят и по банков път:
Банка ДСК
IBAN: BG51STSA93000026410720
Основание: Възкресение 2026 /храм "Св. Георги“ – с. Зидарово/
За връзка и информация: ик. Стелиян Кунев – 0892 284 217
Дарения могат да се правят и чрез дарителски касички, поставени в централните храмове на Бургас.
Архиерейска света Литургия за Трета неделя на Великия пост предстои в храм "Св. св Кирил и Методий"
15.03
Почина работникът, паднал от покрив в Бургас
20:18 / 17.03.2026
Окръжен съдия представи функциите на съдебната власт пред ученици...
17:53 / 17.03.2026
Актуални теми
