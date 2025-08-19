Организират протест и в подкрепа на полицейския син от Несебър

© Мирен протест в подкрепа на Никола Бургазлиев - младежът, помел петима души с АТВ насред Слънчев бряг, организират негови близки.



Интересното е, че събитието е планувано за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя" срещу решението на прокуратурата по отношение на мярката на задържания, който бе пуснат под домашен арест, а именно 22 август от 12:00 ч. пред събедната палата в Бургас.



В социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. За момента обаче присъединяването към нея е спряно. Впечатление прави, че част от нея са както самият Никола, така и баща му Георги.