ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Организират протест и в подкрепа на полицейския син от Несебър
Интересното е, че събитието е планувано за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя" срещу решението на прокуратурата по отношение на мярката на задържания, който бе пуснат под домашен арест, а именно 22 август от 12:00 ч. пред събедната палата в Бургас.
В социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. За момента обаче присъединяването към нея е спряно. Впечатление прави, че част от нея са както самият Никола, така и баща му Георги.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Аварии спират водата на тези места в Бургаско
10:38 / 19.08.2025
Ето причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало с...
20:46 / 18.08.2025
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева,...
20:29 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:23 / 18.08.2025
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, поме...
17:19 / 18.08.2025
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета