Организират работилница за мартеници в Етнографския музей
Първомартенската обредност заема важно място в годишния цикъл. С нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта и лятото. Това, от своя страна, изисква предварителна подготовка. В навечерието на 1 март се извършва първомартенското почистване. Всяка уважаваща себе си стопанка трябва да почисти дома си още преди изгрев слънце, да изтупа и проветри дрехите и другите тъкани, да изчисти комина, да замаже процепите и дупките в къщата. Първомартенското почистване се възприема като символично изнасяне на зимата, на старото, на неблагоприятното.
Събраната смет от помитането трябва да се изхвърли далеч от къщата и двора. В някои краища на страната на Първи март се запалва огън, в който се изгаря сметта, а той бива прескачан за здраве. Но най-важната дейност преди изгрев слънце е да се извадят червени дрехи, тъкани, шал на двора или терасата, за да можем да посрещнем Баба Марта и да не я разсърдим.
Заявки на групи се приемат на телефон: 056 842 587 (времетраенето за една група е 1 астрономически час). Цената за участие в работилницата: 2.00 евро на ученик, мястото на провеждане е на ул. "Славянска“ 69 /Етнографски музей/.
