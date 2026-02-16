Работилницата за мартеници в Етнографския музей отваря врати. От 23 до 26 февруари (понеделник – четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа музейните етнографи ще очакват любопитните и сръчни малки и големи ученици от Бургас и областта, с които ще пресукват заедно червен и бял вълнен конец. За поредна година участниците ще се запознаят с материалите, от които се изработват мартениците, ще научат каква символика крие в себе си всеки цвят и защо си разменяме мартеници.Първомартенската обредност заема важно място в годишния цикъл. С нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта и лятото. Това, от своя страна, изисква предварителна подготовка. В навечерието на 1 март се извършва първомартенското почистване. Всяка уважаваща себе си стопанка трябва да почисти дома си още преди изгрев слънце, да изтупа и проветри дрехите и другите тъкани, да изчисти комина, да замаже процепите и дупките в къщата. Първомартенското почистване се възприема като символично изнасяне на зимата, на старото, на неблагоприятното.Събраната смет от помитането трябва да се изхвърли далеч от къщата и двора. В някои краища на страната на Първи март се запалва огън, в който се изгаря сметта, а той бива прескачан за здраве. Но най-важната дейност преди изгрев слънце е да се извадят червени дрехи, тъкани, шал на двора или терасата, за да можем да посрещнем Баба Марта и да не я разсърдим.Заявки на групи се приемат на телефон: 056 842 587 (времетраенето за една група е 1 астрономически час). Цената за участие в работилницата: 2.00 евро на ученик, мястото на провеждане е на ул. "Славянска“ 69 /Етнографски музей/.