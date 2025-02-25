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|Още двама от Бургаско останаха без коли, сами са си виновни
Около 23.45 часа в Русокастро, служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 42-годишен мъж от Русокастро. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.23 промила.
Водачите са задържани за срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети.
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