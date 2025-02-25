Още двама от Бургаско останаха без коли, сами са си виновни

© Burgas24.bg Вчера около 10.25 часа в района до несебърския хотел "Одисей“ служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 29-годишен несебърлия. Полицаите установили, че мъжът същия шофира след употреба на канабис.



Около 23.45 часа в Русокастро, служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 42-годишен мъж от Русокастро. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.23 промила.



Водачите са задържани за срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети.