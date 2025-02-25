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Още двама от Бургаско останаха без коли, сами са си виновни
Автор: Екип Burgas24.bg 09:55Коментари (0)173
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Вчера  около 10.25 часа в района до несебърския хотел "Одисей“ служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 29-годишен несебърлия. Полицаите установили, че мъжът същия шофира след употреба на канабис.  

Около 23.45 часа в Русокастро, служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 42-годишен мъж от Русокастро. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.23 промила.

Водачите са задържани за срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети.








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