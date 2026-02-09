В петък около 13:50 ч. служители от Районно управление - Поморие извършили претърсване в частен апартамент, разположен в поморийския квартал "Свобода“, обитаван от 43-годишен помориец. Полицаите намерили и иззели метамфетамин, с тегло около 10 грама.На следващия ден около 03:30 ч. в района до спортна зала "Никола Станчев“ в к-с "Меден рудник“ след проверка на 42-годишен криминално проявен бургазлия полицаи намерили и иззели метамфетамин и зелена растителна суха маса - марихуана, и двете веществата с приблизително тегло около два грама всяко.Двамата са задържани за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава.