С тържествена церемония в ОУ "Братя Миладинови“ бе открит нов модерен STEM център, който ще предостави иновативна образователна среда за учениците от начален и прогимназиален етап. Официални гости на събитието бяха заместник-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов и директорът на общинска дирекция "Образование и младежки политики“ Катя Мишева, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

В своите изказвания гостите подчертаха значението на инвестициите в съвременно образование и създаването на условия за развитие на ключови умения у учениците, необходими за предизвикателствата на бъдещето.

Новият STEM център е изграден на първия етаж на училищната сграда и включва три специализирани помещения: кабинет "Изкуства, дизайн и 3D прототипиране“, мултимедийно студио и лаборатория по математика и информатика.

Пространствата са проектирани така, че да насърчават креативността, експериментирането и практическото учене.

Дейността на центъра обхваща широк спектър от учебни предмети – математика и информационни технологии, компютърно моделиране, български език и литература, чужди езици, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, музика, както и предметите от началния етап. Чрез интегрирания подход учениците ще имат възможност да откриват връзките между различните дисциплини и реалния живот, да работят по проекти, да правят изводи и да развиват умения за критично мислене и работа в екип.

Концепцията на центъра залага на практическото STEM обучение, като учителите ще планират съвместно урочните занятия още в началото на учебната година, за да осигурят междупредметна свързаност и съответствие с учебните програми.

В технологично отношение училището разполага с осем високотехнологични и свързани класни стаи (ВОСКС), оборудвани с интерактивни дисплеи, широкоъгълни конферентни камери и високочувствителни микрофони.

Допълнителните кабинети в STEM центъра са снабдени с преносими компютри, интерактивни дисплеи, 3D принтер с консумативи, модул за лазерно гравиране, ламинатор, очила за виртуална реалност, оборудване за фотостудио, камера, фотоапарат, цветни принтери, както и специализирани LEGO конструктори по физика, химия и биология за различните възрастови групи.

На събитието присъстваха още директорът на училището Диана Ковачева, директорът на ПГМЕЕ Роза Желева, учители, ученици и родители.

С откриването на STEM центъра ОУ "Братя Миладинови“ прави важна крачка към модернизиране на образователния процес и създаване на среда, в която учениците учат чрез преживяване, откривателство и творчество.