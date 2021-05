Още една IT компанията отваря свой офис в Бургас

© IT компанията Страйпс, част от нидерландския холдинг ICT group, отваря първия си офис в Бургас. Тя има повече от 380 служители в София и Пловдив. Страйпс вече подготвя бургаския си екип, като очаква след разхлабването на ограниченията, наложени от К-19, в офиса да работят над 20 души.



Тази компания е създадена през 2008 г. в София от нидерландски предприемач. През 2014 година е придобита от нидерландския холдинг ICT Group. Оттогава до днес компанията нараства постоянно, като дори през последната трудна година Страйпс добавя към екипа си над 100 нови колеги. Част от услугите, които предлага на своите клиенти, са свързани с дистанционно управление и диагностика; управление на IT инфраструктура; разработка, управление и модернизация на smart applications и други. От самото си създаване компанията се стреми да подпомага IT общността, да организира интересни събития, където всеки може да се изяви и сподели идеите си. CEO на Страйпс е бургазлията Тодор Маринов.



"Добре дошли в Бургас! Можете да разчитате на общинската администрация и на мен като на коректни партньори. Талантливи млади хора в града имаме много. Ще се постараем в следващите години да обучим голяма част от тях така, че да бъдат полезни на вашия бизнес. Пожелавам ви нови клиенти и нови пазари, за да откривате нови работни места!“ – с тези думи кметът Димитър Николов приветства новата за Бургас компания.



Днес зам.-кметът Красимир Стойчев, директорът на дирекция "Стопански дейности“ Ивелина Стратева и зам.-ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас проф. Сотир Сотиров посетиха новия офис на Страйпс и от своя страна също приветстваха бургаския екип. От страна на компанията Тодор Маринов заяви намерение да работи в тясно сътрудничество с местните гимназии и университети.