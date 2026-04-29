В Средно училище "Петко Росен“ бе открит нов STEM център, който ще предостави на учениците съвременна образователна среда, съчетаваща технологии, наука и творчество, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Новият STEM център впечатлява с модерна визия и функционалност, създадени да провокират любопитството и креативността на учениците. Той обединява два специализирани кабинета, които предлагат различни, но допълващи се възможности за учене чрез практика.

В STEM кабинета "Интериорен дизайн“ учениците ще имат възможност да се превърнат в истински проектанти – да създават и визуализират пространства чрез специализиран софтуер, 3D моделиране и дигитални инструменти. Там идеите ще оживяват – от първоначалната концепция до изработването на реални макети с помощта на 3D принтери. Работата по практически казуси ще развива не само усет към естетиката и функционалността, но и умения за работа в екип, предприемаческо мислене и уверено представяне на проекти.

STEM кабинетът "Природни науки“ отваря врата към света на експериментите и научните открития. В него учениците ще изследват явления от биологията, химията и физиката чрез модерна лабораторна техника и дигитални средства. Те ще наблюдават процеси под цифров микроскоп, ще провеждат демонстрации и ще анализират резултати в реално време. Средата насърчава задаването на въпроси, търсенето на отговори и участието в проекти, свързани с науката и опазването на околната среда.

Центърът е оборудван с високотехнологични средства, които подкрепят съвременния образователен процес – интерактивни дисплеи, преносими компютри, графични таблети, 3D принтери, мастилоструен плотер, интерактивна маса, мобилна лаборатория и други иновативни решения, създаващи динамична и ангажираща учебна среда.

С този нов STEM център СУ "Петко Росен“ прави още една уверена крачка към бъдещето – към образование, което вдъхновява, развива умения и подготвя учениците за реалния свят.

