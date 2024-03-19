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|Още едно междублоково пространство в Бургас ще бъде обновено
Наскоро започна работа в междублоковото пространство, заключено между улиците "Цар Симеон“, "Поп Грую“ и "Константин Величков“. Там Община Бургас ще обнови амортизираната асфалтова настилка, ще освежи паркоместата, ще бъдат изградени нови тротоари и бордюри. Предвижда се също така внасяне на зеленина и обновяване на осветлението.
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