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Още едно междублоково пространство в Бургас ще бъде обновено
Автор: Екип Burgas24.bg 11:05Коментари (0)139
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Продължава изпълнението на общинската програма "Моят град, моят квартал, моята улица“, създадена по инициатива на кмета Димитър Николов. Дотук са осъществени над 70 проекта. През настоящата и следващите 3 години поетапно ще бъдат реализирани останалите заявления, постъпили от задружни бургаски съседи, които гледат в една посока.

Наскоро започна работа в междублоковото пространство, заключено между улиците "Цар Симеон“, "Поп Грую“ и "Константин Величков“. Там Община Бургас ще обнови амортизираната асфалтова настилка, ще освежи паркоместата, ще бъдат изградени нови тротоари и бордюри. Предвижда се също така внасяне на зеленина и обновяване на осветлението.








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