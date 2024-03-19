© виж галерията Продължава изпълнението на общинската програма "Моят град, моят квартал, моята улица“, създадена по инициатива на кмета Димитър Николов. Дотук са осъществени над 70 проекта. През настоящата и следващите 3 години поетапно ще бъдат реализирани останалите заявления, постъпили от задружни бургаски съседи, които гледат в една посока.



Наскоро започна работа в междублоковото пространство, заключено между улиците "Цар Симеон“, "Поп Грую“ и "Константин Величков“. Там Община Бургас ще обнови амортизираната асфалтова настилка, ще освежи паркоместата, ще бъдат изградени нови тротоари и бордюри. Предвижда се също така внасяне на зеленина и обновяване на осветлението.