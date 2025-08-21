ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъсани?
Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси "По света и у нас" и разказа, че още миналата година въжето на парашута, който се скъса, е било разнищено.
Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години.
Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели, бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани. Освен това цяла година съоръжението е подлагано на слънце и солена вода.
Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано.
Пещернякът смята и че карабината, която е използвана, е несигурна. и закупена от "местната железария".
Парапланеристът Сотир Лазарков пък смята, че използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами. И обърна внимание на това да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, разкъсани шевове или катарама, която е започнала да захабява колана.
И при най-малко съмнение, според Лазарков, собствениците трябва да подменят тази сбруя. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Цената на подобна подмяна не е твърде висока.
