|Още трима неразумни шофьори изгоряха в Бургаско
Около 22:00 ч. вчера на бургаската улица "Стефан Стамболов“ полицаи установили след проверка, че автомобил "БМВ“, с управляван от 19-годишен бургазлия, шофира след употреба на кокаин.
Около 23:50 ч. в село Свобода е хванат 21-годишен мъж от същото село да шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.61 промила.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
