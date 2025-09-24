Още трима неразумни шофьори изгоряха в Бургаско

© Вчера около 15:00 ч. на ул. "Шар планина“ служители от Второ районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Фиат“, управляван от 32-годишен мъж от Камено. Полицаите установили, че шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.



Около 22:00 ч. вчера на бургаската улица "Стефан Стамболов“ полицаи установили след проверка, че автомобил "БМВ“, с управляван от 19-годишен бургазлия, шофира след употреба на кокаин.



Около 23:50 ч. в село Свобода е хванат 21-годишен мъж от същото село да шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.61 промила.