Осигуряват безплатен достъп до образователната платформа Буки за всички училища
Платформа "Буки“ вече 2 години подпомага учителите в подготовката и провеждането на интересни и практически насочени часове. Платформата съдържа над 900 часа интерактивно съдържание, обединени в 30 програми по теми като финансова грамотност, дигитални науки, зелени технологии, ускорено учене и други направления, които често остават извън обхвата на стандартните учебни планове, но са изключително важни за личностното и професионално развитие на младите хора.
Програмите на "Буки“ включват визуални материали, упражнения, мисии и проекти, които стимулират учениците да прилагат знанията си в реален контекст. Учителите получават готови ресурси – методически насоки, презентации и работни файлове, които улесняват подготовката и дават възможност за по-качествено и мотивиращо преподаване.
"Финансовата подкрепа на Община Бургас показва ангажираност към модернизиране на учебния процес и създаване на условия за равен достъп до качествени образователни ресурси. Това позволява на учителите и учениците да работят с материали, които подкрепят развитието на ключови компетенции за съвременния свят. С този жест Община Бургас дава равни възможности на всички ученици на своята територия – независимо дали учат в голямо училище в центъра или в по-малко населено място, да развиват критично мислене, дигитални компетенции, умения за работа в екип и желание за учене през целия живот. Това е инвестиция не само в днешните ученици, но и в бъдещето на цялата общност“, коментира Виолета Недева - директор "Бизнес развитие“ на "Буки“ и Фондация "Телерик Академия“.
Общините Стара Загора, Кюстендил, Хасково, Благоевград и Ямбол също се включват в инициативата, демонстрирайки устойчив подход към модернизацията на образованието и изграждането на равен достъп до качествени ресурси за всички ученици на своята територия.
Благодарение на дарители и общини през учебната 2025/2026 година всяко училище в България може да ползва безплатно две от абонаментните програми на платформата, а в допълнение към това, всеки учител с профил в платформата има свободен достъп до осем базови програми, независимо дали училището има абонамент. Те включват програми за час на класа за начален, прогимназиален и гимназиален етап, базова компютърна грамотност за начален етап и социално-емоционални умения за ученици от 1. до 4. клас.
Целта на Фондация "Телерик Академия“ с платформата "Буки“ е да повиши средното ниво на дигитални и работни умения на българските ученици и учители. През учебната 2025/2026 година интересът към "Буки“ продължава да расте – повече от 400 училища от над 150 населени места вече са заявили желание да използват платформата, което е близо 20% от всички училища в страната, въпреки че платформата е едва във втората си година на развитие. Това показва колко важна е подкрепата за модернизация на учебния процес и равния достъп до качествени образователни ресурси за всички ученици.
Повече информация за "Буки“ или възможностите за партньорство можете да откриете тук.
