Остават броени дни до най-големия фестивал за Лего роботика в света - FIRST LEGO League в Бургас

© След четири дни Бургас ще приеме близо 200 деца от цялата страна, за да участват в най-големия фестивал за Лего роботика в света – FIRST LEGO League Challenge. Събитието, което се провежда в над 110 страни с милиони участници, ще бъде тази събота, 20 април, в Бургаския свободен университет.



Над 20 отбора с ученици от 10 до 16 години от 15 населени места в България ще премерят сили по правилата на световното състезание FIRST LEGO League Challenge. Бургаските участници са от ОУ "Александър Георгиев Коджакафалията“ и Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, а освен тях в надпреварата ще има състезатели още от Варна, Видин, Габрово, Добрич, Казанлък, Лом, Луковит, Ловеч, Пирдоп, Разград, Русе, Сандански, Шумен.



В продължение на няколко месеца, под ръководството на своите ментори, те са се готвили усърдно за тази приятелска надпревара.



Tемата тази година на състезанието е "Шедьовър“ (Masterpiece) или "Kак науката и технологиите ни помагат да създаваме, разпространяваме и споделяме различни интереси, хобита и изкуства?“.



Отборите ще отговорят на този въпрос чрез изпълнение на иновативен проект и различни мисии, през които ще преминат с роботите си на сцената за "робот битки“. По време на подготовката си, те са изследвали професии и усвоявали нови знания и умения в редица творчески и иновативни сфери.



Експертно жури от съдии и рефери ще има крайната дума за това кой отбор ще се класира за Европейското състезание в Бодьо, Норвегия, в средата на месец май.



Освен състезанието, събитието включва и изложбена част – Зона Експо, в която посетителите ще могат да разгледат различни щандове на най-големите школи по роботика. В тях ще могат да видят официални и кастъм модели и роботи на клубове на български колекционери на LEGO, разработки и програми на академии и клубове по роботика в България от средното и висшето образование, разработки на бизнес организации в сферата на технологиите и иновациите и продукти на LEGO Education и FIRST LEGO League и др.



Водещи на робо надпреварата ще бъдат най-позитивните, усмихнати и влюбени родни инфлуенсъри - Арти и Криси.



Събитието ще бъде напълно безплатно за всички посетители и любители на света на роботиката и технологиите.



Фестивалът се организира от Центъра за творческо обучение в партньорство с Община Бургас и Бургаския свободен университет.