Остават няколко дни до концерта на Живко Петров трио в Бургас

Магията на Любовта 19:30/05.03.2021



“Change The Way" на Живко Петров - пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, Димитър Семов - барабани е техния четвърти студиен албум . Той се появява във време, в което живота и ежедневието ни се промениха драстично и света се опитва да се приспособи към "новото нормално “. Промяната не е само във външния свят , музиката в албума не прилича на тази в Understandable, It’s A Dream или Between The Worlds. Дори и състава на триото е променен – Димитър Карамфилов поема контрабаса от Веселин Веселинов – Еко. Независимо от различното звучене, при създаването на пиесите Живко Петров отново е следвал най-важното за него и основния му приоритет в музиката – мелодията е водеща и център в албума. Пиесите са изключително изчистени, концентрирани и няма нищо излишно, което да попречи на основната линия, която насочва слушателя да обърне поглед навътре, към себе си. Пиесите водят към различни състояния – от аристократизма на едноименната



"Change The Way" и "One More", вътрешният конфликт в "Berlin", през порива за танц в "It’s A Thrill", и песен в "A Song", до пълното спокойствие, дори медитативно усещане в "Now I See, Sign" и "Spinning Wheels". В "Change The Way", Живко Петров отново е включил пиеса – препратка, това е "Memories Of A Summer With You" от соловия "Ten", специално аранжирана за триото. Изживяването от музиката в "Change The Way" най-добре може да бъде описано с посланието на JP3, което ще намерите в албума - "Enjoy our music"!



Концертът на Живко Петров трио ще бъде на 9 март от 19ч. в зала "Тончо Русев" в Културен дом НХК и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.



Билети се продават на касата на "Часовника".За повече информация и резервации тел.0894/898-098