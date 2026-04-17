По-малко от две седмици ни делят от началото на най-цветно преживяване през пролетта – "ФЛОРА "БУРГАС 2026, съобщават от Община Бургас.
Какво ще видят и преживеят посетителите?! Открити зелени площи, изпъстрени с мащабни арт инсталации от цветя, търговски зони с хиляди саксийни растения, храсти, дръвчета, разсади, луковици…и не само. Зони с керамика, дървени и метални екстериорни решения за двор и градина, градинска техника и инвентар и изложбени зони с архитектурни решения, красиви икебана инсталации.
В първите дни на събитието на място ще бъдат направени:
Демонстрация по ФЛОРИСТИКА
Демонстрация по ИКЕБАНА
Демонстрация по БОНСАЙ
Демонстрация по изработка на ДЪРВОРЕЗБА
За първи път, част от програмата на ФЛОРА БУРГАС ще бъде и денят, в който започва работата по изграждане на цветни инсталации. Флора-та открехва завесата и ще покаже пред учащи, любители и професионални цветари какъв е процесът по изработването на мащабни аранжировки на открито. Флористи от Бургас, Варна, София, Пловдив ще разкрият тънкостите при работата с цветя, а присъстващите ще имат възможността да се включат в началния етап по изграждане на аранжировките.
ПРОГРАМА
29 април – Ден преди откриване на изложението
8:30 до 11:30 ч. – архитектурна работилница в рамките на Баухаус фестивал
11:30 – Демонстрация на флориста Ивайло Иванов - "Първи стъпки във флористиката“
12:00ч. – Музикално цветно парти и даване на старт по изграждане на цветните арт инсталации на Флора Бургас 2026
1 май
11:00ч. – Официално откриване на Национаонална изложба на цветя "Флора“ Бургас 2026
В програмата:
"Бургаски гларуси“, атрактивен уличен спектакъл на Държавен куклен театър – Бургас
Модно ревю на цветни тоалети с вплетени живи цветя – инициатива на студенти от катедра "Моден дизайн“, към Национална художествена академия, с преподавател доц. д-р Александър Гергинов.
Цветен танц, подарък от най-малките любители на цветята
Концерт на група "Горещ пясък“
13:00ч. – Демонстрация по изработка на празнични букети – флорист Нина Харанги
14:00ч. – Първа национална конференция на флористите в България
2 май
11:00ч. – Концерт на Бургаски духов оркестър
3 май
10:30ч. – Концерт на ученици от НУМСИ
11:00ч. – Награждаване на участниците в конкурса за детско творчество – изработка на картичка
12:00ч. – Мастър клас "Бонсай“ на Трифон Трифонов
4 май
11:00ч. – Музикална програма с участието на фолклорната женска формация към ПК "Пристанище Бургас“ и Дома за стари хора "Верният настойник“ – гр. Камено.
18:00ч. – Концерт на група "Горещ пясък“
6 май
10:30ч. – Swap Pop-up – свободна размяна на дрехи и аксесоари на дрехи и аксесоари, организатор Girls Just Do и Less is more
13:00ч. – Концерт на Бургаски духов оркестър
7 май
11:30ч. – Концерт на ученици от НУМСИ" Проф.Панчо Владигеров".
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.