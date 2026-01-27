Оставиха дилър на наркотици от Бургас зад решетките
Той е привлечен като обвиняем за това, че на 22.01.2026 г. в бургаския кв. "Победа“, при условията на "опасен рецидив“, държал високорискови наркотични вещества - амфетамин и метаафетамин с цел разпространение.
Повдигнатото срещу И.М. обвинение е за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 000 лева до 100 000 лева.
Окръжен съд прие, че е налице обосновано подозрение срещу обвиняемия за възможна съпричастност към извършването на престъплението, за което е обвинен.
Съдът счете, че по отношение на И.М. са едновременно налице и другите две изискуеми алтернативни предпоставки за вземане на най-тежката МНО, а именно реална опасност да се укрие, както и да извърши ново престъпление.
Видно от справката за съдимост И.М. е многократно осъждан /общо осемнадесет пъти/ за извършени от него различни престъпления, включително и за такива по чл.354а от НК, свързани с държане на наркотични вещества.
Тези факти го характеризират като личност с висока степен на обществена опасност, който проявява трайна склонност и упоритост в извършването на престъпни деяния.
Определението на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Апелативен съд - Бургас.
