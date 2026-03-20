Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа А. М. Той е обвинен в това, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение 13,226 кг марихуана.По време на разследването е установено, че наркотичните вещества са открити в апартамент, в който обвиняемият живее. Общата стойност на иззетата марихуана възлиза на 264 534 лева по цени на съдопроизводството.Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо А. М.