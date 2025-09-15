Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската болница

© Burgas24.bg По искане на Районна прокуратура-Бургас бе взета мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на С.Л. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. То е квалифицирано по чл.325, ал.3, вр. ал.2 от НК, тъй като деянието се отличава с изключителна дързост, съобщиха от Районна прокуратура-Бургас.



Установено е, че С.Л. е нанесъл удари с тръбен ключ по специализиран автомобил, както и по ръката на неговия водач, след което предприел маневра с управлявано от него превозно средство, блъскайки и деформирайки предна лява врата на друг специализиран автомобил. След това предприел нова маневра назад и блъснал и деформирал предна лява врата на специализирания автомобил, по който малко по-рано нанасял удари с тръбен ключ.



С.Л. е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже, отправяйки словесни закани и насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет, като заканването е възбудило основателен страх за осъществяването му.



Престъпленията, които са извършени в реална съвкупност по между си, са осъществени на 12.09.2025 година в Бургас.



Определението на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.