|Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската болница
Установено е, че С.Л. е нанесъл удари с тръбен ключ по специализиран автомобил, както и по ръката на неговия водач, след което предприел маневра с управлявано от него превозно средство, блъскайки и деформирайки предна лява врата на друг специализиран автомобил. След това предприел нова маневра назад и блъснал и деформирал предна лява врата на специализирания автомобил, по който малко по-рано нанасял удари с тръбен ключ.
С.Л. е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже, отправяйки словесни закани и насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет, като заканването е възбудило основателен страх за осъществяването му.
Престъпленията, които са извършени в реална съвкупност по между си, са осъществени на 12.09.2025 година в Бургас.
Определението на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.
