Лятото се усеща все по-близо, особено ако планувате част от него да бъде атрактивната културна програма на остров Света Анастасия. Любимият туристически комплекс стартира поредицата концерти под звездите на 3 юли 2026 г. (петък) от 21:00 ч. Начало на Сезон 2026 по традиция ще даде талантливият Agathangelos Agathangelou, който вече подготвя усилено своето участие, съобщиха от Община Бургас.

Известният изпълнител и неговия Live BAND ще накарат всички да танцуват и пеят в горещата лятна нощ. А какъв по-автентичен спомен от лятото от пътешествие с кораб по залез в залива на Бургас и парти под звездите?

Agathangelos Agathangelou, освен музикант, е композитор и вокален преподавател. Музиката е неговата най-голяма страст от най-ранна възраст и мотивация да следва и сбъдва най-големите си мечти.

Корабите за събитието ще отплават от Магазия 1 в 20:00 ч. като е необходимо закупилите билети да бъдат на място половин час по-рано.

Билети може да закупите:

- Grabo.bg

-на каса в Туристически информационен център – Часовник.