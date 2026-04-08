Любимата дестинация на бургазлии и гости на гарда – остров Света Анастасия ще посрещне Сезон 2026 с още по-добри условия за посетители с двигателни и зрителни увреждания, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Успешно бе финализиран поредният проект с договор № 6-ДС/ 23.07.2025 г. между ОП "Туризъм“ – град Бургас и Агенция за хора с увреждания по проект с рег. № 7-ДС/29.04.2025 г. - "Остров "Света Анастасия“ – достъпна среда за хора с двигателни и зрителни увреждания - етап 2“

По този начин всеки посетител ще се докосне до духа и историята на мястото, в достъпна и безопасна среда. Това е поредната цел, която екипът на туристическия комплекс си постави и реализира през последните месеци. С нея се разширяване обхвата на безопасния познавателен маршрут за самостоятелен и равен достъп за хора с увреждания. Това включва обновяване и изравняване на част от съществуващите пътеки, от полуобработени каменни плочи в два маршрута. Първият е в участъка между църквата "Успение Богородично" и ресторант "100 години назад“, а вторият е от входа на църквата "Успение Богородично" до откритата сцена.

Поставена бе и информационна табела до панорамната площадка на ресторанта, съдържаща информация на български, английски и брайл и тактилно изображение на природния феномен "Кораб“, разположен в близост до острова.

В рамките на проекта бе обновена вратата на асансьора, който води към музейната експозиция на втория етаж на "Голямата манастирска сграда“.

Със сигурност един от най-интересните акценти е обновяването на макетите от тактилната изложба "Рибите на Черно море“, както и създаване на нови тактилни експонати, които ще бъдат разположени в сградите на музея и църквата.

Друг важен момент е и информационна, арт инсталация, приспособена за хора със зрителни увреждания, на която ще бъде представена информация за обекта.

В църквата "Успение Богородично" ще бъдат изложени триизмерни тактилни модели на църквата "Успение Богородично“, каменен реликварий с мощите на Йоан Кръстител открит на остров "Св. Иван“ и релефна икона на Св. Богородица.

Остров Света Анастасия е един от знаковите национални туристически и културни обекти и в него периодично се извършват различни дейности за подобряване достъпността, неговата значимост и качеството на преживяване за посетителите.

Както Burgas24.bg съобщи през месец април корабите ще пътуват до острова всеки уикенд с два курса за деня при подходящи метеорологични условия. В делнични дни са възможни групови посещения с предварително записване.