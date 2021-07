Остров Света Анастасия ще бъде на романтична вълна с "Любов по американски"

© В разгара на лятото Държавна опера – Бургас е подготвила за своите верни почитатели и гостите на града втория концерт от програмата "Купон на острова“ 2021 под надслов "Любов по американски“. Той ще бъде на 10 юли /събота/ от 21.00 часа на откритата сцена на остров Света Анастасия.



На живописния островен бряг, под звездите на Бургаския залив, със своето артистично присъствие, личен чар и безспорен професионализъм ще се представят - мецосопраното Йоана Кадийска, баритонът Валери Турманов и пианистката Мира Искърова. Красивата музика, изисканото светоусещане и възприятие на реалността, както и досегът с любими мелодии, придобили световна популярност, ще бъдат осезаеми в съботната вечер на Острова.



Авторският проект "Любов по американски“ на Йоана Кадийска, Валери Турманов и Мира Искърова е подчинен на респекта пред красивите мелодии и вълнуващите музикални послания, на любовното чувство, съживяващо сетивата в периоди на изпитания, като този, който всички ние изживяваме и даващо смисъл на земните ни дни.



Концертният спектакъл "Любов по американски“ е емоционална осъвременена среща на обичани от всички поколения откъси от известни мюзикъли - “Фантомът на операта“ и "Котки“ от Андрю Лойд Уебър, "Уестсайдска история“ от Ленард Бърнстейн "Човекът от Ла Манча“ от Дейл Васерман, "Магьосникът от Оз“ от Харолд Арлън, както и на емблематични произведения на Джордж Гершуин, известни и обичани песни, изпълнявани от Франк Синатра – "New York, New York", “My Way", “Love Me Tender" на Елвис Пресли, "When I Fall In Love" на Виктор Йънг, "I want To Spend My Lifеtime Loving You" на Джеймс Хорнър, вариации за пиано на тема от Порги и Бес“ от Гершуин и др.



В концертния спектакъл ще се редуват както носталгични настроения, породени от вездесъщата любовна мъка, така и възторг и опияняващо чувство на споделено щастие.



Билети на касата на Операта, Туристически информационен център "Часовника" и Морска гара, както и в мрежите на GRABO и EVENTIM.



Тръгване от Магазия 1 в 20:00 часа, тел.: 0884 025 918, 0875 343 043, 056 825 772.