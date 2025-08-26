ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури е с ново работно време
Тазгодишната тема е "Градът на приказките“ и представя изящни фигури на едни от най-обичаните герои от детството – Алиса в страната на чудесата, Снежанка и седемте джуджета, Пепеляшка, Дядо и ряпа, Тримата мускетари, Хитър Петър, Пинокио и още много други.
Експозицията ще остане отворена до края на септември и е чудесна възможност за незабравима разходка за малки и големи. Ако все още не сте посетили "Града на приказките“ – сега е моментът!
