От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури е с ново работно време

© От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури посреща посетителите си с ново работно време – всеки ден от 09:00 до 20:00 часа. Така всички, които искат да се насладят на пясъчните шедьоври, ще имат повече време да го направят.



Тазгодишната тема е "Градът на приказките“ и представя изящни фигури на едни от най-обичаните герои от детството – Алиса в страната на чудесата, Снежанка и седемте джуджета, Пепеляшка, Дядо и ряпа, Тримата мускетари, Хитър Петър, Пинокио и още много други.



Експозицията ще остане отворена до края на септември и е чудесна възможност за незабравима разходка за малки и големи. Ако все още не сте посетили "Града на приказките“ – сега е моментът!