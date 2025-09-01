ЗАРЕЖДАНЕ...
|От Бургас стартира поредица от срещи – част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България
Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Участие в събитията ще вземат ръководители и експерти на институциите, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите.
Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.
Първата от поредицата информационни срещи ще се проведе на 2 септември 2025 г. (вторник) от 10:00 ч. в Международен конгресен център "Бургас", зала "Черноморие", в Морска гара – Бургас, на 3 септември (сряда) от 10:00 ч. в заседателна зала "П.Р. Славейков", бул. "Цар Симеон Велики" №107, в сградата общинска администрация на Стара Загора и на 4 септември (четвъртък) от 14:30 ч. в DoubleTree by Hilton Plovdiv Center, площад "Света Петка" № 1 в гр. Пловдив.
