От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летището в Бургас

© Burgas24.bg Във връзка с публично изразени позиции от представители на две синдикални организации, ръководството на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД потвърждава своето уважение към правата на служителите, предоставени от закона, съобщиха от компанията.



Ето какво заявяват от там в своя позиция:



"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД стриктно спазва действащия Колективен трудов договор (КТД), подписан от всички синдикати през миналата година и валиден до 31.12.2025 г. Преговорите за нов КТД за 2026 г. ще започнат през октомври 2025 г., съгласно установената практика от предходните години и в тясно сътрудничество със синдикалните организации.



Заявените в медиите твърдения са изненадващи, предвид факта, че откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван и обменът на мнения продължава. В съответствие с добрите практики, следвайки дългогодишната традиция и конструктивните взаимоотношения, компанията търси градивен диалог и проактивно се обърна към синдикалните организации.



Като социално отговорен работодател предоставяме на всички наши служители широк пакет от социални придобивки, включително ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен фирмен транспорт, разширено застрахователно покритие, както и еднократни помощи при брак и раждане на дете. Специална програма допълнително насърчава баланса между професионалния и личния живот и подпомага спортните активности на служителите.



"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД остава ангажирана с поддържането на открит и конструктивен диалог с всички синдикални организации, активни на летищата във Варна и Бургас.



